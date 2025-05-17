السبت 17 مايو 2025
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محافظات

الطب البيطرى بالإسماعيلية يواصل حملة تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك بقرية النورس، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.  

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 حملة تحصين ضد مرض السعار 

وقامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الضالة، بنطاق منطقة (شارع رضا - المطافي - الممر)، حيث تم تحصين ١٥ من الكلاب الضالة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

الهدف من إقامة الحملة 

وأكد دكتور هاني عبد الخالق وكيل وزارة الطب البيطري، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

عمل توعية للمواطنين 

كما تم عمل توعية للمواطنين لأهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة. 

 

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة.  

 

وجديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية حملة تحصين الكلاب الضالة الرفق بالحيوان مرض السعار

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