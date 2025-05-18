وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس (صور)

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة أداء طلاب الصفوف المختلفة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الثاني في إطار الحرص على ضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وانتظام.

متابعة لجان الامتحانات

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لجان الامتحانات مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الدينية، بمدارس أم الأبطال الثانوية بنات، و٢٥ يناير الثانوية بنات، وصفية زغلول الاعدادية بنات التابعين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية خلال المتابعة إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، بحضور أسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال التعليمية، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة .

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على انتظام اللجان

و اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على انتظام اللجان، وتوافر المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات دون أية معوقات، مؤكدًا على أهمية الالتزام بكافة التعليمات الامتحانية وضوابط الانضباط داخل اللجان.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة داخل المدارس، مشيدًا بدور العاملين في الإدارات المدرسية في تنظيم العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، لما لها من دور في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المتنوعة.

وفي ختام جولته، أثنى وكيل الوزارة على التزام الطلاب وهدوء الأجواء داخل اللجان، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن سلامة وانضباط العملية التعليمية فى الإدارات الثمانية.





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