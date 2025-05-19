ليفربول ضيفا ثقيلا علي برايتون في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد ليفربول، يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على برايتون في العاشرة مساء اليوم الإثنين، علي أرضية ملعب "فالمر"، ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعي ليفربول لاستعادة الانتصارات من بواية برايتون في الدوري الإنجليزي بعدما خسر الريدز أمام تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ 35 في أولى مباريات ليفربول بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم التعادل مع أرسنال بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "أنفيلد".

موقف ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي تمثل في الوقت نفسه مباراته رقم 400 مع الفريق في مختلف المسابقات، وفي حال مشاركته سيصبح رابع لاعب إفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز، بعد كولو تواريه 353 مباراة، ويلفريد زاها 305 مباراة وجوردان أيو 303 مباريات.

كما يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفي في مباراة برايتون ضد ليفربول بعدما سجل هدفًا واحدًا في أخر 7 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وينتظر محمد صلاح إنجازا آخرا في حالة تسجيله هدف في شباك برايتون، لينفرد بالرقم القياسي للأهداف المسجلة خارج الأرض في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج "الأنفيلد" مع ليفربول في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة بالتساوي مع هاري كين (2022-2023) وكيفن فيليبس (1999-2000).

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون فقط ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات.

وكان محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز المرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من نسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليًا، في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفًا لكل لاعب.

ولم ينجح أي لاعب إلا الفرنسي تييري هنري فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 4 مرات، وذلك بقميص أرسنال أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

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