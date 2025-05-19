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رياضة

صراع على مراكز التشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون وليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون ضد ليفربول

 يحل ليفربول في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضيفا على برايتون على أرضية ملعب "فالمر" في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين، فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.

 

وتشهد المسابقة صراع علي المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وأرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون ضد ليفربول

1- ليفربول 83 نقطة 
2- آرسنال 71 نقطة
3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة
4- تشيلسي 66 نقطة
5- أستون فيلا 66 نقطة
6- مانشستر سيتي 65 نقطة
7- نوتينغهام فورست 65 نقطة
8- برينتفورد 55 نقطة
9- برايتون 55 نقطة
10- فولهام 54 نقطة
11- بورنموث 53 نقطة
12- كريستال بالاس 49 نقطة
13- إيفرتون 45 نقطة
14- وولفرهامبتون 41 نقطة
15- وست هام يونايتد 40 نقطة
16- مانشستر يونايتد 39 نقطة
17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
18- ليستر سيتي 25 نقطة
19- إبسويتش تاون 22 نقطة
20- ساوثهامتون 12 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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