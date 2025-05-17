إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي الدولة في الوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة لإزالة ثلاث حالات تعد على أراضي الدولة في قريتي صنعاء وبورسعيد، بلغت مساحتها الإجمالية 27 فدانًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكد جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات بشكل كامل واستعادة الأراضي المتعدى عليها، مما يؤكد سيادة القانون وعزم المحافظة على الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة استعداد المركز التام فى تنفيذ موجة الإزالات 26 لسنة 2025 حفاظا على أملاك الدولة واسترداد جميع الحالات سواء التعديات علي اراضي الدولة او المرفوضة من المساحة العسكرية أو في حالة عدم سداد مستحقات الدولة وذلك فى كافة نطاق المركز.

ووجه رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة الجادة والمرور الميدانى اليومى على كافة الأراضي المستردة من خلال الموجة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، وأهابت الوحدة المحلية بجميع المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال، تجنبًا للمساءلة القانونية والإجراءات الرادعة التي ستتخذ حيال المخالفين.

كما أكدت الوحدة المحلية على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على أراضي الدولة والإبلاغ الفوري عن أي محاولات للتعدي عليها، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وحماية الموارد العامة.

وتشدد محافظة الوادي الجديد والوحدة المحلية على استمرار جهودهما في رصد وإزالة أي تعديات جديدة بكل حزم ووفقًا للقانون.

ومن جانبه شدّد محافظ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني لتنفيذ الإزالات، ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي المستردة، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعدي مجددًا.يُذكر أن الموجة 26 لحملة إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: من 10 حتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية: من 7 حتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة: من 5 حتى 25 يوليو.

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