الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

تحذير من الشبورة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تتكون الشبورة المائية الصباحية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد ووسط سيناء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 19-5-2025

حالة الطقس في المنيا، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ويسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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