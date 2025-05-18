حالة الطقس اليوم الأحد في الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في الإسكندرية 19 ودرجة الحرارة العظمى 26.

وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

على الجانب الآخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالاستعداد لاستقبال زوار المحافظة خلال انطلاق فصل الصيف وتوفير جميع الخدمات أمام المواطنين

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