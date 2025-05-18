تضارب الاختصاصات بين لجنة التخطيط وإدارة الزمالك سبب أزمة عبد الله السعيد

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب أزمة عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده.

تجديد عقد عبد الله السعيد

وأشار المصدر إلى أن تغيير الأرقام المالية المتفق عليها مع عبد الله السعيد هي سبب غضب اللاعب ولذلك تغيب عن معسكر الأبيض بالاسماعيلية.

وواصل: لجنة التخطيط في الزمالك اتفقت مع عبد الله السعيد على التجديد مقابل مبلغ مالي معين وبعد العودة لمجلس الإدارة رفض بعض أعضاء المجلس هذا الاتفاق بحجة أن المبلغ المالي المطلوب كبير جدا.

وأضاف: بعد ذلك تراجع الزمالك عن الاتفاق مع عبدالله السعيد وتقديم عرض مالي أقل وهو ما أغضبه بشدة.

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

تسبب عبد الله السعيد لاعب الزمالك في أزمة داخل جدران القلعة البيضاء بعد رفضه التواجد بمعسكر الفريق الأبيض في الإسماعيلية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد إلا أن عبد الله السعيد رفض السفر مع الفريق بسبب أزمة تجديد عقده.

وعلمت فيتو أن طلبات عبد الله السعيد المالية أخرت تجديد عقده في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتسبب غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بأزمة كبيرة قبل انطلاقه خاصة بعد أزمة تجديد عقد زيزو.

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رد فعل وائل القباني مدير الكرة للفريق الأول للقلعة البيضاء بعد ما تغيب عبد الله السعيد عن معسكر الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد إلا أن عبد الله السعيد رفض السفر مع الفريق بسبب أزمة تجديد عقده.

وعلمت فيتو أن وائل القباني قرر تطبيق اللائحة على عبدالله السعيد بعد ما قرر التغيب عن معسكر الفريق في الإسماعيلية.

الزمالك ينتظر رد عبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

ينتظر مسئولو نادي الزمالك، رد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بخصوص تخفيض راتبه السنوي نظير تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام مفاوضات بين اللاعب ومسئولي النادي، وطالب اللاعب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم، وهو ما تحفظ عليه مسئولي النادي وطالبوا من اللاعب تخفيض طلباته كي يتم تجديد تعاقده.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

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