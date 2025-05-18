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رياضة

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي، فيتو

أنهي عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتفاقه مع نادي السويحلي الليبي، للانضمام إلي صفوفه مطلع الموسم المقبل في صفقة انتقال حر. 

وعلمت فيتو أن السولية وقع علي عقود انتقاله للفريق الليبي لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين. 

والجدير بالذكر أن عقد عمرو السولية ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الأهلي واللاعب إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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