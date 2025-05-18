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رياضة

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

إجتماع الأندية مع
إجتماع الأندية مع الرابطة، فيتو

استقرت رابطة الأندية على إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي، بعد إعادة التصويت بين الأندية التي حضرت الإجتماع وعددها 15 ناديا، مع مسئولي الرابطة اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وجاءت الموافقة في التصويت الثاني على على إلغاء الهبوط في دوري هذا الموسم بالإجماع من قبل الخمسة عشر ناديا التي حضرت الاجتماع.

 

شكل الدوري المقترح في الموسم المقبل

وقال مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة إن هناك استقرار على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وصعود 3 فرق وإقامة دوري الموسم الجديد بـ21 فريقا، وبنفس نظام النسخة الحالية.

 

صعود 3 فرق من دوري المحترفين

وقال مصدر مسؤول داخل الرابطة إن هناك استقرار على إلغاء الهبوط في دوري الموسم الحالي، وصعود 3 فرق مع إقامة دوري الموسم الجديد بنظام الموسم الحالي.

وأضاف المصدر، أن الموسم الجديد سيشهد إقامة دور أول من جولة واحدة، على أن يتم تقسيم الفرق في الدور الثاني، مجموعتين، الأولى ستكون مجموعة البطولة والثانية مجموعة تفادي الهبوط.

 

7 أندية في مجموعة التتويج

أشار المصدر إلى أن مجموعة البطل في الموسم الجديد ستشهد وجود 7 فرق فقط، أما مجموعة تفادي الهبوط، ستشهد تواجد 14 فريقا، سيهبط منهم 4 فرق.

وأقيمت فعاليات الاجتماع الخاص برابطة الأندية مساء اليوم دون حضور الزمالك وبيراميدز.

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