أخبار مصر اليوم، 33% ارتفاعا في الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد، بدء تنفيذ قرار منع توقف الميكروباص على الدائري، انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي

اخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولى: 33% ارتفاعا في الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية، عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي 2025

انطلقت، اليوم، أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج لعام 1446 هـ والمتوجهة من مصر إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث تقل هذه الرحلة 334 حاج سياحة مصريا.

وزيرة التضامن: التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تتعاون مع بعضها البعض لكي يؤدي كافة الحجاج المصريين المناسك في سهولة ويسر.

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

حالة الطقس غدا، تتكون الشبورة المائية الصباحية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد ووسط سيناء.

تعليم القاهرة عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية

تابعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للمواد غير المضافة للمجموع.



وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان

في رحاب مجمع الفنون والثقافة استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراه في رحاب ملتقى فكري يجمع الباحثين والعلماء لتبادل الأفكار في حضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

بدء تنفيذ قرار منع توقف الميكروباص على الدائري

الأتوبيس الترددي، بدأت وزارة النقل بالتعاون مع محافظات القاهرة الكبرى وضع آلية لمنع سيارات الميكروباص من التحميل والتوقف بمناطق تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

السياحة والآثار تتسلم 20 قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية من أستراليا

تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والأسترالية.

إصلاحات جمركية تدخل حيز التنفيذ قريبًا.. الحكومة تتحرك لتفعيل منظومة ACI

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية.

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