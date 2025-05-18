انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي 2025

انطلقت، اليوم، أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج لعام 1446 هـ والمتوجهة من مصر إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث تقل هذه الرحلة 334 حاج سياحة مصريا.

مغادرة سفر حجاج بيت الله الحرام الي السعودية

وتقوم لجان وزارة السياحة والآثار المُشكلة من الإدارة المركزية لشركات السياحة والمتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال حجاج السياحة فور وصولهم مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة والاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بكافة المناطق المتواجدين بها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى حرص الوزارة ولا سيما من خلال لجانها المختلفة، على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله الى أرض الوطن .

انطلاق رحلات الحج السياحي الي السعودية

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن جدول رحلات طيران الحج السياحي التي سيتم تسييرها للأراضي المقدسة هذا الموسم ستقل عدد 33173 حاج من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم .

جدير بالذكر أن أولى رحلات الحج السياحي البري لموسم الحج لعام 1446 هـ قد انطلقت، أول أمس، من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. وقامت، لجان وزارة السياحة والآثار من الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة حاليًا بكل من ميناء نوبيع في مصر وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم وقدمت لهم التسهيلات اللازمة وسط استعدادات مكثفة بما يضمن سهولة وسلامة سفر الحجاج.



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