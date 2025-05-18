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تعليم القاهرة عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية

سماح إبراهيم، مدير
سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تابعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للمواد غير المضافة للمجموع.

مدير تعليم القاهرة تتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 تفقد مدير تعليم القاهرة المدارس التالية:
ـ مدرسة الزيتون الإعدادية 
ـ مدرسة الآداب المشتركة الابتدائية 
ـ مدرسة الآداب الابتدائية

التابعة لإدارة الزيتون التعليمية 

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

جاء ذلك بحضور عايدة أيوب مدير عام الإدارة، وقد تابعت امتحانات المرحلة الابتدائية، وأدى الطلاب الامتحانات فى مادة التربية الدينية، بينما أدى الصف الأول والثاني الإعدادي الإمتحان فى مادة الحاسب الآلي.

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وتفقدت "مدير المديرية" معظم اللجان واطمأنت على سلامة الورقة الامتحانية، وخلوها من الأخطاء الإملائية، وحسن انتظام سير العملية الامتحانية، كما تأكدت من مطابقة الأسئلة وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية وأنها شاملة جميع اجزاء المنهج.

 

وشددت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجان.

كما تابعت أعمال النظام والمراقبة، وشددت على التصحيح أولا بأول، وتحرى الدقة لإعطاء كل طالب حقه.

وأكدت على تهيئة الجو المناسب من الطمأنينة والهدوء، وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

 

 

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