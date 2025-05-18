وزيرة التضامن: التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تتعاون مع بعضها البعض لكي يؤدي كافة الحجاج المصريين المناسك في سهولة ويسر.

توفير الوعاظ والواعظات

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية إلى أن هناك تعاون تام بين كافة البعثات المصرية سواء حجاج القرعة أو السياحة أو الجمعيات الأهلية فضلا عن التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية لتقديم موسم حج متكامل، وهذا التعاون سيكلل الموسم بالنجاح.

حج الجمعيات الأهلية

أما فيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية فتسعى الوزارة بكل قوة إلى الحفاظ على المكانة الكبيرة والثقة الغالية التي وصل إليها في المواسم السابقة والعمل على تجويد الخدمات وإراحة الحجاج لكي يؤدوا المناسك ويتفرغون للعبادة دون تعب أو إرهاق في، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم هذا الموسم الحج لما يقرب من 12 ألف حاج، حيث تم تنفيذ ثلاثة مستويات هذا الموسم وهي كالتالي:

- مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي» لـ 1371 حاجا.

- مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي» لـ5531 حاجا.

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي»لـ5613 حاجا، كما يبلغ عدد المشرفين 272 مشرفا بواقع مشرف لكل 46 حاجا، وعدد بعثة الوزارة 40 زميلا وزميلة.

كما أتممت الوزارة التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتوفر الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أننا مستمرون في توفير الوعظ الديني للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، ومنحنا هذا الموسم الفرصة للسيدات في الإشراف بعدد أكبر، وقمنا كذلك بتوفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية، ولدينا كل الثقة في تقديم بعثة حج الجمعيات الأهلية وكافة البعثات المصرية موسم حج على أعلى مستوى.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران لتعاونها المستمر مع الوزارة وحرصها على تيسير كافة الأمور والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة فلمصر للطيران وكافة قياداتها الشكر والتقدير.

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