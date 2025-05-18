وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان

في رحاب مجمع الفنون والثقافة استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراه في رحاب ملتقى فكري يجمع الباحثين والعلماء لتبادل الأفكار في حضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية في مجمع الفنون والثقافة

وناقش الباحث عبده سيد علي حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رسالة مهنية في إدارة الأعمال بعنوان: "تحليل العلاقة بين نمط القيادة الحرة والولاء التنظيمي"، تناولت تحليلًا علميًا دقيقًا للعلاقة بين نمط القيادة الحرة وتأثيرها على مستوى الولاء التنظيمي داخل المؤسسات، بما يسهم في تعزيز الفهم الأكاديمي والتطبيقي لهذا النمط القيادي في بيئات العمل المعاصرة.

وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي المتميز الذي بذله الباحث، وأشادت بأهمية الرسالة في دعم وتطوير الممارسات الإدارية الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والخدمية، خاصة في ظل التحديات التنظيمية الراهنة.

تكوّنت لجنة المناقشة والحُكم من نخبة من أساتذة وخبراء الإدارة، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الأسبق، وعضوية كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سامية أحمد فتحي، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، المشرف على الرسالة.

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