الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

في رحاب مجمع الفنون والثقافة استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراه في رحاب ملتقى فكري يجمع الباحثين والعلماء  لتبادل الأفكار في حضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

 

رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية في مجمع الفنون والثقافة

وناقش الباحث عبده سيد علي حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رسالة مهنية في إدارة الأعمال بعنوان: "تحليل العلاقة بين نمط القيادة الحرة والولاء التنظيمي"، تناولت تحليلًا علميًا دقيقًا للعلاقة بين نمط القيادة الحرة وتأثيرها على مستوى الولاء التنظيمي داخل المؤسسات، بما يسهم في تعزيز الفهم الأكاديمي والتطبيقي لهذا النمط القيادي في بيئات العمل المعاصرة.

وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي المتميز الذي بذله الباحث، وأشادت بأهمية الرسالة في دعم وتطوير الممارسات الإدارية الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والخدمية، خاصة في ظل التحديات التنظيمية الراهنة.

وفد جامعة حلوان يشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول العنف السيبراني ضد النساء

جامعة حلوان التكنولوجية تعلن قواعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تكوّنت لجنة المناقشة والحُكم من نخبة من أساتذة وخبراء الإدارة، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الأسبق، وعضوية كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سامية أحمد فتحي، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، المشرف على الرسالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني العنف السيبراني جامعة حلوان

الأكثر قراءة

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

رئيس غزل المحلة يعلن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويوجه رسالة لجماهير الفريق

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية