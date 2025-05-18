الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

تشكيل منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا في نهائي أمم إفريقيا للشباب

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أمم أفريقيا للشباب، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب أفريقيا.

وأعلن منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا عن تشكيل فريقها للمباراة النهائية حيث جاء التشكيل لكل منتخب كالتالي:

تشكيل المغرب امام جنوب افريقيا

تشكيل جنوب افريقيا امام المغرب

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو
مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب أفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة. 

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