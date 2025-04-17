الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يوجه رسالة لـ موتسيبي بعد إنهاء أزمة أجانب الأهلي وبيراميدز

موتسيبي
موتسيبي

أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر لـ باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الناديين المصريين المشاركين في دوري أبطال أفريقيا ( الأهلي وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب أفريقيا لأداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي: لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعًا لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 


الذهاب - السبت 19 أبريل

صن داونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)

الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صن داونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 


وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موتسيبي الأهلي بيراميدز هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم باتريس موتسيبي الاتحاد الافريقي لكرة القدم مباراة الأهلي وصن داونز

مواد متعلقة

كولر يستقر على بديل يحيى عطية الله أمام صن داونز

كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة صن داونز في مؤتمر صحفي غدا

"كاف" يمنح الفرق الأفريقية المشاركة بكأس العالم للأندية مكافأة إضافية

كاف يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

توجيه عاجل من التعليم بشأن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي أمام مفترق طرق، الفائدة بين خفض ينعش الاقتصاد أو تثبيت يحارب التضخم

الحكومة تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات المزارعين من توريد القطن في هذا الموعد

ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

دار الإفتاء توضح بيان أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية