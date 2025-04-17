أبو ريدة يوجه رسالة لـ موتسيبي بعد إنهاء أزمة أجانب الأهلي وبيراميدز

أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر لـ باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الناديين المصريين المشاركين في دوري أبطال أفريقيا ( الأهلي وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب أفريقيا لأداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي: لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعًا لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال



الذهاب - السبت 19 أبريل

صن داونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)

الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صن داونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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