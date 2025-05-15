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رياضة

زعلوك ومؤمن شريف يقودان هجوم مصر أمام المغرب في أمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

 أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة المغرب، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر.

 

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

 يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من:

تاريخ منتخب مصر للشباب أمام المغرب 

والتقى المنتخبان في 6 لقاءات سابقة  كانت الأفضلية للمنتخب المصري، الذي حقق فوزين مقابل انتصار وحيد للمغرب، بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات.

 

وحقق المنتخب المغربي فوزه الوحيد على نظيره المصري في البطولة قبل 40 عاما، حينما كانت تجرى بنظام مباريات الذهاب والعودة بدلا من الدورات المجمعة مثلما هو الحال الآن.

 

وفاز منتخب المغرب 2-0 في ذهاب الدور الأول للمسابقة، الذي أقيم بملعبه، قبل أن يتعادلا 1-1، ليصعد للدور الثاني بالبطولة، عقب فوزه 3-1 في إجمالي المباراتين.

وفي دور المجموعات لنسخة عام 1993 فازت مصر 4-1 على المغرب، ثم تعادلا سلبيًا عام 1997 بالدور ذاته، قبل أن تحقق مصر انتصارا كبيرا 4-0 في نفس الدور عام 2003 وانتهى آخر لقاء بينهما عام 2005 بالتعادل 2-2 في الدور الأول أيضا.

ولم تخسر مصر، التي توجت بالبطولة أعوام 1981 و1991 و2003 و2013، في آخر خمس مباريات بالنهائيات ضد المغرب، علما بأن في مواجهاتهما الست السابقة في البطولة، تم تسجيل 17 هدفا بمعدل 2.83 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير.

وسجلت مصر 11 هدفًا (1.83 هدفًا في المباراة)، بينما سجل المغرب 6 أهداف (هدف واحد في المباراة)، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخبان بعضهما البعض في مرحلة خروج المغلوب، علما بأنها المباراة الثانية التي يخوض خلالها المنتخب المغربي مواجهة ضد دولة مضيفة في النهائيات، حيث كان لقاؤه السابق الوحيد ضد منتخب بنين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنسخة 2005، إذ تعادلا 1-1، قبل أن يخسر (أسود الأطلس) 3-5 بركلات الترجيح.

 

وسبق أن التقى الفريقان أيضا في تصفيات اتحاد شمال أفريقيا 2024، المؤهلة للنهائيات الحالية، حيث فاز منتخب المغرب 2-1 في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين بالتصفيات في 14 نوفمبر الماضي، على ملعب هيئة قناة السويس، قبل أن يشق الفريق طريقه نحو التتويج بلقب البطولة، التي ضمت 5 منتخبات، بينما حل منتخب (الفراعنة) في الوصافة.

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