السبب الحقيقي وراء مقاطعة الزمالك لاجتماع رابطة الأندية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم حضور اجتماع رابطة الأندية اليوم الأحد لم يأتِِ فقط كاحتجاج على قرارات بعينها، بل كخطوة محسوبة تحمل رسالة واضحة، مفادها: “غياب العدالة والشفافية يجعل الاستمرار في هذا المسار بلا قيمة".

من جانبها، كشفت مصادر داخل القلعة البيضاء، عن السبب الحقيقي لغياب الزمالك عن اجتماع الرابطة، مؤكدة أن مجلس نادي الزمالك فقد الثقة في آلية اتخاذ القرار داخل رابطة الأندية، بعد ما وصفوه بـ”التحايل على اللائحة” في أزمة مباراة القمة، وصدور قرار باكتفاء خصم 3 نقاط من الأهلي بدلًا من 6، رغم إقرار مدير لجنة المسابقات نفسه بأن اللائحة تنص على خصم 6 نقاط.

عدم احترام اللوائح وغياب مبدأ تكافؤ الفرص

وترى الإدارة البيضاء أن استمرار التعامل مع أطراف لا تحترم نصوص اللوائح ولا تطبق مبدأ تكافؤ الفرص، يعد مشاركة ضمنية في نظام غير عادل؛ لذا جاء قرار المقاطعة كرسالة حاسمة بأن الزمالك لن يكون طرفًا في اجتماعات “شكلية” تُتخذ فيها القرارات مسبقًا، وتُعرض على الأندية كأمر واقع.

وقالت المصادر: “المجلس يعتبر الصمت تواطؤا.. والمقاطعة موقفا”.

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