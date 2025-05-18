الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يعلن رسميًّا مقاطعته لاجتماع رابطة الأندية

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

الزمالك، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مقاطعة اجتماعات رابطة الأندية، المزمع عقده اليوم الأحد بين رابطة الأندية وعدد من ممثلي أندية الدوري الممتاز، اعتراضًا على السياسات المتبعة من جانب مسؤولي الرابطة خلال الفترة الأخيرة.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

وأوضح مصدر أن مجلس الزمالك، قرر عدم المشاركة في اجتماع اتحاد الكرة المقرر يوم 20 مايو الجاري، وذلك في ظل حالة الغضب الشديد داخل القلعة البيضاء بسبب ما يعتبره المجلس “تجاهلًا واضحًا للعدالة ومجاملات فجّة تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص”. 

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك لا يرون جدوى من حضور اجتماعات وصفها بأنها “صورية وغير مجدية”، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”الظلم الواضح وغياب الحياد” في إدارة المسابقات، مؤكدًا أن الابتعاد عن مثل هذه الاجتماعات أصبح هو القرار الأنسب في الوقت الراهن. 

ويأتي هذا الموقف بعد القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها مسابقة الدوري مؤخرًا، والتي اعتبرها مسؤولو الزمالك غير منصفة، وكان لها تأثير مباشر على مسيرة الفريق في البطولة.

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