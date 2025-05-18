10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن اجتماع الرابطة اليوم الأحد مع مسئولي الأندية، شهد التصويت على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي من عدمه.

وأكد المصدر أن 10 أندية صوتت لصالح إلغاء الهبوط في اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة شكل الدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

امتناع 5 أندية عن التصويت

وأضاف المصدر، أن هناك خمسة أندية امتنعت عن التصويت هي: إنبي وزد وسيراميكا وفاركو وبتروجت، فيما وافق على إلغاء الهبوط كل الأندية باستثناء الأندية الثلاثة الغائبة عن الاجتماع وهي الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.

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