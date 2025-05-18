الأيدي الخائنة التي نقلت أرشيف إيلي كوهين إلى تل أبيب!

شرعنا بالفعل في كتابة الجزء الثاني من مقال " ما قاله السيسي في القمة وما لم يقله " عن تداعيات قمة بغداد بعد تداعيات زيارة ترامب، وما تأكد من تفكك الأمن العربي وتأكد -مجددًا- انهيار نظرية الأمن الجماعي، وهو ما يحتاج إلى استكمال الحديث عن الذي ينبغي أن تفعله مصر في المرحلة المقبلة.. لكن فجأة تصدمنا الأخبار القادمة من عاصمة الإجرام والشر تل أبيب من وصول الملف الكامل لقضية الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، أو كامل أمين ثابت، الذي لعبت المخابرات المصرية وفق أكثر من رواية دورا مهما في اصطياده والقبض عليه ثم محاكمته في سوريا عام 1965 ثم إعدامه بعد محاكمته، ثم إصرار النظام السوري السابق ولنصف قرن من رفض تسليم جثمانه إلى العدو ولا تحديد مدفنه ولا تبادل أي شيء يخصه تحت أي مسمى ومهما كان المقابل!



اليوم يصل أرشيف القضية كاملا إلى تل أبيب! اليوم تصل متعلقات الجاسوس كاملة إلى تل أبيب! غدا سيصل رفاته النجس ليدفن في الأرض المحتلة التي لا هي أرضه ولا أرض اللي جابوه!



ماذا يمكن أن نقول الآن؟ الزعم بأن المتعلقات والأرشيف وصلا بعملية مخابراتية غير مقنع.. إذ لماذا ترهق مخابرات العدو نفسها وعلاقاتها بالأجهزة السورية الحالية على أروع ما يكون، يكفي أن يكون وسيطها ترامب نفسه! ليحقق الجولاني له أحلامه فوريا!



ومع ذلك حتى لو كان ذلك كذلك فهو كارثة أيضا.. إذ إن ذلك يعني مباشرة أن كل أسرار وأوراق وأملاك وتاريخ الشعب السوري الحبيب مثل جغرافيته تماما.. مستباحة كلها صهيونيا!



كان المشهد موحيا ومضحكا في آن.. ترامب يرفع العقوبات عن بلد يحكمها داعشيا! وهو أقرب إليه من حاكم يؤمن بالقومية العربية! ثم يطلب ترامب من الجولاني أن يحارب داعش بكل قوة!



وبعيدا عن المأساة الملهاة السابقة.. نقف وبكل أسي أمام كابوس شديد الازعاج.. لم نتخيل حدوثه على الأقل بهذه السرعة وبهذه الكيفية وبهذه الوقاحة! لكن.. ما ظنكم بـ الإخوان؟! بتوع رايحين على القدس بالملايين؟!



خليكم بس في دمشق الأول.. وها هي أمام العالم كله -وأمامكم وبأيديكم- تخترق وكاملة وبكل أسف وأسى وحزن ونكد وقرف وغضب ودهشة وندم وزعل واستياء إلخ إلخ إلخ.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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