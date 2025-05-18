الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصادق على بناء جدار أمني عند الحدود مع ‎الأردن

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن المجلس الوزاري المصغر صادق على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع ‎الأردن.

بدء عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأنا عملية برية ضمن عملية "مركبات جدعون" لمطلب واضح هو تدمير حماس وبنيتها التحتية.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: سنوفر مرونة للمستوى السياسي من أجل الدفع بأي صفقة لتبادل رهائن في غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات جدعون بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

 

500 شهيد في قطاع غزة خلال 3 أيام

وأعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، استشهاد 500 فلسطيني في قطاع غزة خلال 3 أيام.

 

خروج جميع المستشفيات العامة في غزة من الخدمة

وأعلنت وزارة الصحة بـغزة، تدمير مستشفيي بيت حانون وكمال عدوان وإخراج المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الخدمة.

كما أوضحت وزارة الصحة بغزة أن جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة أصبحت خارجة من الخدمة.

 

جيش الاحتلال يقصف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي

وقبل وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

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