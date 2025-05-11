الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: عملية استعادة رفات الجندي فيلدمان نفذها الموساد والجيش

جثمان جندي إسرائيلي
جثمان جندي إسرائيلي

نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري قوله: إن عملية استعادة الجندي الإسرائيلي فيلدمان المعقدة نفذها الموساد والجيش.

عملية استعادة رفات جندي إسرائيلي 

وفي السياق ذاته علقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين على استعادة رفات الجندي قائله: نهنئ عائلته ونخشى أن ننتظر 43 سنة لنستعيد أحباءنا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن في "عملية خاصة" من استعادة جثمان رقيب أول قتل في معركة تل السلطان في يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد جثمان جندي من لبنان

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1982 شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرس الحروب في تاريخه الحديث حينما شنت قوات الاحتلال  الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على الأراضي اللبنانية أطلقت عليه عملية "سلامة الجليل".

وكان هذا الاجتياح يهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان وإعادة تشكيل الواقع السياسي بالمنطقة لصالح إسرائيل.

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رفات جندي إسرائيلي الموساد نتنياهو

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