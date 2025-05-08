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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 102 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 102، الصادر في 8 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد 2 من الجنسية السودانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا. وسحب الجنسية من 21 مصري. والأذن لـ 42 مصري التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
قرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير الفوتوغرافى بمينائى الإسكندرية والدخيلة. 


-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. 

 

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