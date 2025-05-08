أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 102 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 102، الصادر في 8 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد 2 من الجنسية السودانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا. وسحب الجنسية من 21 مصري. والأذن لـ 42 مصري التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير الفوتوغرافى بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

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