الجيزة تعلن إغلاق شارع 26 يوليو، تعرف على المسارات البديلة

أعلنت محافظة الجيزة عن إغلاق شارع ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو في اتجاه ميدان لبنان، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل، خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، وتنفيذ أعمال الشدة المعدنية لـ ١٢ برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

إغلاق شارع 26 يوليو

وأوضحت المحافظة، أن الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر استلزمت إجراء غلق كلي لشارع ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو في اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة (3 أيام)، ابتداءً من اليوم السبت وحتى صباح بعد غد الاثنين الموافق 2025/5/19، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

المسارات البديلة أثناء إغلاق شارع 26 يوليو

ووجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسؤولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، باتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري ١٥ مايو والراغبة في استكمال السير في اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم الدخول يسارًا في اتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع ٢٦ يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم الدخول يمينًا في اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات، والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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