التعليم تصدر 5 قرارات جديدة للامتحانات والدراسة بالمدارس الرسمية والدولية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 105 (تابع)، الصادر في 12 مايو 2025، 5 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم، بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) والرسمية داخل مصر.



- قرار وزارة التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل مصر.



وذلك بإلزام كافة المدارس المرخص لها بـتدريس المناهج الدولية أو الأجنبية داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية لمراحل رياض الأطفال، والتربية الدينية واللغة العربية لطلاب صفوف من الأول إلى الثالث وما يعادلها، ومن الصف الرابع للتاسع تدرس اللغة العربية والدراسات الإجتماعية والتربية الدينية المطبقة بالمدارس الرسمية، وتمثل كل منها 10% من درجات المجموع الكلي.



- قرار وزارة التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2024، بإصدار لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمراحل التعليم قبل الجامعي.

- قرار وزارة التربية والتعليم رقم 163 لسنة 2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة، التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).



-وقرار وزارة التربية والتعليم رقم 234 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.

-وقرار وزارة التربية والتعليم رقم 78 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.

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