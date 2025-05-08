محافظ المنيا يقود حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بحي غرب

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة ميدانية موسعة بشارعي سكة تلة و6 أكتوبر بحي غرب مدينة المنيا، بحضور الجهات المعنية.

محافظ المنيا يقود حملة موسعة بحي غرب ويؤكد: مخالفات البناء أصبحت في ذمة التاريخ”

وأكد المحافظ أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق في ملف التصالح على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على استمرار حملات إزالة المخالفات والتعامل بكل حسم مع أي حالة تعدٍ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والحفاظ على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

وخلال الحملة، تم ضبط عدد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي بإحدى العمارات السكنية بتقسيم شادي في حي غرب، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

لفته إنسانية لمحافظ المنيا

وفي لفتة إنسانية، استوقف المحافظ أحد الباعة الجائلين بشارع 6 أكتوبر طالبًا المساعدة، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة له، كما اصطحب المحافظ عددًا من الحالات الإنسانية إلى ديوان عام المحافظة للقاء مسؤولي خدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، وقرر صرف لحوم ومواد غذائية لهم.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ونواب رئيس المركز والمهندسة نجوى محمود رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا والجهات الأمنية وكافة الأجهزة المعنية والتفتيش المالى والإدارى.

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