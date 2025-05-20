أحدث أسعار أضاحي العيد من العجول والخرفان والجديان وتكلفة الذبح

أسعار الأضاحي في محلات الجزارة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ موسم شراء الأضاحي، حيث يذهب المواطنون إلى أسواق الماشية من أجل اختيار الأضحية، أو الاتفاق مع الجزار على حجز أضحية بمواصفات ووزن ملائم للميزانية المحددة لشراء أضحية العيد.

اسعار اضاحي العيد

تباين أسعار أضاحي عيد الأضحى في الأسواق

وتباينت أسعار أضاحي عيد الأضحى في الأسواق، وتشمل سعر العجول البقري والجاموسي، إضافة إلى الخرفان البلدي والبقري، كما حددت بعض المحال التجارية تكلفة ذبح الأضحية؛ إذ تم الاتفاق على ذبحها في المحل.

أسعار الأضاحي 2025

سعر أضاحي العيد المعلنة في محلات الجزارة

وفيما يخص سعر أضاحي العيد المعلنة في بعض محلات الجزارة؛ وتشمل أضاحي العجول والخرفان والجديان، إضافة إلى تكلفة ذبح الأضحية؛ فهي كالأتي:

أسعار الأضاحي 2025

سعر أضحية العجول البقري والجاموسي

البداية مع أسعار أضحية العجول البقري والجاموسي في المحلات، وجاءت كالأتي

بلغ سعر عجول بقري للكيلو قائم نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر جاموس بلدي نحو 160 جنيهًا للكيلو قائم.

أسعار الأضاحي 2025

تكلفة ذبح أضاحي العجول البقري والجاموسي

وحددت بعض محلات الجزارة تكلفة ذبح أضاحي العجول البقري والجاموسي بمبلغ 3 آلاف جنيه، وتشمل الذبح وتغليف اللحوم.

سعر الأضحية 2025

سعر أضاحي الخرفان في محلات الجزارة

وعن أسعار أضاحي الخرفان في محلات الجزارة خلال موسم عيد الأضحى 2025؛ فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو القائم خروف برقي نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قائم ضاني بلدي نحو 200 جنيهًا.

اسعار اضاحي العيد

أسعار أضاحي الجديان في محلات الجزارة

وفيما يخص سعر أضاحي الجديان في محلات الجزارة خلال موسم عيد الأضحى 2025؛ فجاءت كالأتي:

بلغ سعر القائم من الجديان نحو 230 جنيهًا للكيلو.

سعر الأضاحي 2025

تكلفة ذبح أضحية الخرفان والجديان بمحلات الجزارة

وحددت بعض محلات الجزارة تكلفة ذبح أضاحي الخرفان والجديان بمبلغ 500 جنيه، وتشمل الذبح وتغليف اللحوم.

سعر الأضاحي 2025

بدء حجز الأضاحي بنظام الصكوك

وفي نفس السياق، أعلنت محلات الجزارة عن بدء حجز الأضاحي بنظام الصكوك، وهي شراء جزء من العجل، إذ حددت أسعار الأضحية لأوزان سبع أو نصف أو ربع العجل.

سعر الأضحية 2025

صك أضحية «سبع عجل» بـ 8300 جنيه

وبلغ سعر صك أضحية وزن «سبع عجل» نحو 8300 جنيه، ويتضمن نصيب المواطن من «سبع العجل » ؛ 18 كيلو لحم ضافي، 2 كيلو بوفتيك، 2 كيلو كبدة، 3 كيلو لحم مفروم بدسم، 1 كارع، لحمه رأس.

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