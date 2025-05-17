ختام البرنامج التدريبي لأخصائي التخاطب بمشاركة 20 أخصائيا من الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، ختام البرنامج التدريبي لأخصائي التخاطب بمراكز الشباب والرياضة، والذي شهد مشاركة (20) أخصائيًا من مختلف قطاعات المحافظة (الخارجة، الداخلة، باريس) ضمن فعاليات المبادرة المقامة بالأقصر، والمنفذة بالتعاون المثمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والقابضة "ADQ"، ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأوضحت الوادي الجديد، أن التدريب يأتي في إطار المشروع القومى لمراكز التخاطب وتنمية المهارات، التي تم إنشاؤها وتجهيزها داخل مراكز التخاطب، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التعاون لخدمة ذوى القدرات والهمم.

وأكدت المحافظة أن المشروع يستهدف الفعالية صقل مهارات الكوادر وتقديم خدمات علاجية وتنموية مجانية متقدمة لأبناء المحافظات من ذوي الهمم، دعمًا لتطلعاتهم وتخفيفًا عن كاهل أسرهم، ومساعدة ذوي القدرات والهمم، من أصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات 68 مركزًا على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة لتقدم جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي، بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء ويتم تقديم الخدمة بالمجان.

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