بعد البيان الختامي للقمة العربية، ما هو السيناريو القادم للأزمة السودانية؟ خبير بالشأن الأفريقي يجيب

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي: إن تحليل المواقف العربية، وكذلك البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية ببغداد، يكشف عن وجود توافق بين القوى والمنظمات الدولية، وخاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن السودان، وكذلك البيان الختامي الذي دعا بشكل صريح إلى إنهاء النزاع في السودان عن طريق حل سياسي يحافظ على وحدة واستقرار السودان.

القمة العربية ببغداد تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطورات النزاع في السودان

وأكد الدكتور قرني فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذا النص في بيان القمة العربية في بغداد يمثل مرحلة مهمة من مراحل تطورات النزاع في السودان بالنظر إلى التطور الجوهري الذي حدث من جانب قوات الدعم السريع، بإعلان حكومة موازية.

وأضاف الخبير في الشأن الأفريقي: أتصور أن هذه التطورات التي حدثت نسميه بـحرب المسيرات، وتحول المواجهات من عسكرية في دارفور إلى مواجهات بالمسيرات من جانب القوات الدعم السريع.. كل هذا أدى إلى حدوث خلل في العملية التفاوضية بين طرفي النزاع السودانى.

الدعم السريع يسعى لإعلان حكومة موازية يطلق عليها "حكومة السلام والوحدة"

وواصل رمضان قرني حديثه، قائلا: بيان قمة بغداد يعد بمثابة مرحلة مهمة من مراحل الصراع في السودان من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية، فالدعم السريع وحلفاؤه يسعون لإعلان حكومة موازية يطلقون عليها "حكومة السلام والوحدة"، بل إن الدعم السريع أعلن أن هناك العديد من الدول قد تعترف بهذا الحكومة، ربما كينيا وجنوب السودان وتشاد.

حرب المسيرات أشعلت الصراع من جديد

وتابع رمضان قرني: الشاهد الثاني الذي خرج من القمة العربية ببغداد، أن أطراف الأزمة في السودان طلبوا الانفراد للتفاوض بشأن الأزمة، وهنا كان الحديث واضحا بالنظر الجيش السوداني.. وهناك صعوبة في حدوث تفاوض ناجح، حيث تكشف كافة المعطيات في السودان اتجاه قوات الدعم السريع لحكومة موازية واستخدام حرب المسيرات التي دمرت معظم البنية التحتية في بور سودان من المطار وسد مرو، واستهداف المدنيين، وبالتالى فإن التفاوض أمر تم تجاوزه بصورة كبيرة.

عودة المفاوضات بين طرفي النزاع أمر صعب

وأضاف أن ما يحدث من تحالفات تجعل فكرة عودة المفاوضات بين طرفي النزاع أمر صعب، لكن يمكن القول: إن هناك العديد من المكاسب ياتي على رأسها تأكيد قمة بغداد على وحدة واستقرار الأراضي السودانية، وهذا أمر ليس جديدا منذ إعلان الدعم السريع عن حكومة موازية كانت المواقف العربية رافضة لفكرة تقسيم السودان وضرورة العودة لمنبر جدة.. وبالتالي فالسيناريوهات القادمة في السودان هو استمرار الصاع العسكري، فالجيش السوداني الذي حقق العديد من الانتصارات يريد استثمارها، والدعم السريع يريد استغلال الدعم من بعض القوى الخارجية التي تؤيده في كردفان ودارفور، وبالتالى المرجح هو استمرارالصراع في السودان لفترة أخرى.



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