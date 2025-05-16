الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في بغداد

أحمد أبو الغيط مع
أحمد أبو الغيط مع الفريق أول ابراهيم جابر، فيتو

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الفريق أول إبراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بمقر إقامة الأخير في العاصمة العراقية بغداد، التي تحتضن القمة العربية الرابعة والثلاثين، حيث يترأس الفريق أول جابر الوفد السوداني، ويلقي كلمة بلاده أمام القمة.

الوضع في دارفور والجهود المبذولة لتحريرها

وتناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في السودان، ومن بينها الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ودعم جهود استعادة عملها في ربوع البلاد، كما تناول اللقاء الوضع في دارفور والجهود المبذولة لتحريرها.

تعرض المنشآت الحيوية فى السودان لضرر عنيف 

وأكد الجانب السوداني على الاحتياج إلى الدعم العربي في مجالات الكهرباء والمياه والمشافي والتعليم بعد تعرض هذه المنشآت الحيوية لضرر عنيف جراء الهجمات التي قادتها الميليشيات المتمردة.

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مجلس السيادة السوداني بغداد السودان الوضع في دارفور

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