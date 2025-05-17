المسلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة بغداد عبر عن ضمير 400 مليون عربي

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية ببغداد.. جاء تمثيلًا للقيم الوطنية والإنسانية، وتعبيرًا عن ضمير 400 مليون عربي، ومئات الملايين من أنصار الحرية والاستقلال والسلام.

كلمة السيسي لمساندة الشعب الفلسطيني

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لقد جاء خطاب الرئيس في لحظة فارقة من تاريخنا، ليضع النقاط علي الحروف، ويؤكد علي ثوابتنا ومبادئنا بشأن القضية الفلسطينية.. وفي مرحلة غامضة يغلب فيها اللايقين، وتصعب فيها الرؤية.. جاءت كلمات الرئيس واضحة جلية، تؤكد انحيازها التام لحق الشعب الفلسطيني في أمنه واستقلاله وإقامة دولته، وفي حق المنطقة في إنهاء الحروب والعيش في سلام.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

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