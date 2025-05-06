الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

مصر تدين الاستهداف المكثف للمنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

تدين مصر وتستنكر بأشد العبارات الاستهداف المكثف الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان فجر اليوم. وتشدد مصر على خطورة التصعيد الأخير، وتأثيره شديد السلبية على جهود وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق.

 

كما تجدد مصر رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يضر  بمقدرات الدولة، والحياة اليومية للمواطنين.

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بورسودان التصعيد الأخير السودان

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