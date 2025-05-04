"تمريض القناة" تنظم مبادرة توعوية لطلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

أطلقت كلية التمريض بـجامعة قناة السويس، أولى فعاليات مبادرة "سفراء التمريض.. معًا للتجديد"، بإحدى مدارس إدارة جنوب التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار “نحو بيئة صحية، تصنع الأمان، تلهم الأجيال وتبني وعيًا مستداما”.

مبادرة "جيل جديد من التمريض"

وجاءت الفعالية امتدادا لمبادرة "جيل جديد من التمريض" التي تنفذها وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية تحت شعار “نحو ممرض مبتكر وكوكب أخضر، صحي ومستدام”.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة إيناس عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

كما تولت إعداد وتنفيذ الفعالية الدكتورة هناء السيد أمين، مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومنسق الأنشطة الطلابية ورئيس المبادرة، والطالب أسامة عبد البديع منسق المبادرة.

60 طالبًا وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية

استهدفت الفعالية 60 طالبًا وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة.

وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب مع باقة متنوعة من الأنشطة التوعوية والعروض العملية، شملت الطريقة السليمة لغسل الأيدي للحد من انتشار العدوى، ومبادئ الإسعافات الأولية للتعامل مع حالات مثل الإغماء، الغصة، الحروق، الجروح، الكسور، النزيف، الغرق، إصابات الملاعب، التواء الكاحل، لدغات العقارب والثعابين، عضة الكلب، التسمم بالمبيدات، التشنجات، الصرع، وغيبوبة السكر، بالإضافة إلى التعريف بأسباب وطرق الوقاية من التعفن الدماغي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقدمت الدكتورة هناء السيد أمين المحاضرات النظرية والعروض التوضيحية، كما نفذ عدد من طلاب الكلية المتفوقين العروض العملية، وهم: الطالبة إسراء هشام، والطالبة إسراء عبدالكريم، والطالب عبدالله مؤنس، والطالب طلال حسين.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وألقى الطالب أسامة عبد البديع محمود، مدرب التنمية المستدامة المعتمد وعضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، محاضرة حول مبادئ التنمية المستدامة والتغير المناخي، تلاها تنفيذ مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي لاقت استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلبة المشاركين.

الجدير بالذكر أن مبادرة "جيل جديد من التمريض" التي تنفذها كلية التمريض بجامعة قناة السويس تم تصعيدها مؤخرًا ضمن أفضل 30 مبادرة طلابية على مستوى الجمهورية في مسابقة "بداية حلم" 2025 برعاية قرينة رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس تميز الكلية في دعم الابتكار الطلابي وتعزيز دورها في خدمة وتنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.