الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي

انقلاب سيارة سوزوكي
انقلاب سيارة سوزوكي

أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى،  بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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