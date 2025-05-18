الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

مديرو مستشفيات غزة: الاحتلال يكثف غاراته علينا ونواصل خدماتنا للمرضى

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال صخر حمد مدير مستشفى كمال عدوان، إن وضع المستشفيات في شمال القطاع غزة كارثي واستقبلنا عشرات الجرحى.

وتابع: لا يوجد تنسيق لإخلاء المستشفى وما يجري مجازفة، بينما قال محمد صالحة مدير مستشفى العودة: إن هناك 10 غارات على مناطق محيطة بالمستشفى في غزة أدت لدمار وأضرار واسعة فيه.

وشدد مدير المستشفى: لا نية لدينا لإخلاء المستشفى، وسنواصل تقديم الخدمات للمرضى.

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: نناشد أهلنا في القطاع التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى.

 وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم  إلى 125 شهيدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 106 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 50 شهيدا في خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، شن جيش الاحتلال غارة على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد 3 أشخاص، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين؛ جراء غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

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إسرائيل الغارات الاسرائيلية جيش الاحتلال خان يونس فلسطين مجمع الشفاء الطبي بغزة

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