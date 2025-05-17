توفيق عكاشة يهاجم جامعة الدول العربية ويطالب بتحويلها لمركز للأفلام السينمائية

هاجم الإعلامي توفيق عكاشة جامعة الدول العربية متسائلًا ما مدى أهميتها وفائدتها للشعوب العربية، كما طالب بتحويلها لمركز للأفلام السينمائية العربية.

توفيق عكاشة يهاجم جامعة الدول العربية



ودعا توفيق عكاشة متابعيه إلى الإنضمام له في المطالبة بتحويل جامعة الدول العربية إلى مركز للأفلام السينمائية العربية، قائلًا إن تحويل الجامعة العربية الى مركز للأفلام السينمائية يجعل لها فائدة".





يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تستضيف، اليوم السبت، القمة العربية الـ34، في ظل ما تشهده من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية يشهدها العديد من الدول العربية.

وانطلقت أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة بحضور القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب وعشرات الضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، لكن غاب عن القمة نحو 14 رئيسًا عربيًا.

القمة العربية في بغداد تناقش القضية الفلسطينية

وعقدت الجلسة الأولى من القمة بمقر القصر الحكومي في بغداد، حيث ألقى وفد مملكة البحرين، رئيس القمة الماضية، كلمة سلم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الرابعة والثلاثين.

وتلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم كلمات كبار الضيوف تليهم كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.

توفيق عكاشة يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية، فيتو



وعقدت جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة ثم تسلم الرئاسة والكلمة إلى العراق رئيس الدورة الحالية تليها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمات الوفود العربية.

واختتمت أعمال القمة العربية عصرًا بجلسة ثالثة علنية، صدر فيها إعلان بغداد "الخاص بالقمتين العادية والتنموية"، ثم تلقى الكلمة الختامية لرئاسة المؤتمر تليها كلمة رئاسة القمة المقبلة الخامسة والثلاثين ويختتم الحدث بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما بحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

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