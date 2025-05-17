بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

خطة ترامب بشأن غزة، أثار الإعلامي توفيق عكاشة الجدل بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ تهديداته بشأن غزة، موضحًا أن ترامب أمامه خياران، إما أن ينفذ ما قاله، أو أن هناك وعيدا له من قبل من وصفها بـ "مجلس الإدارة"، أي مجلس إدارة العالم.

مجلس إدارة العالم يهدد ترامب لتنفيذ تهجير أهل غزة

وأكد توفيق عكاشة أن التنفيذ المطلوب من دونالد ترامب ليس بشأن غزة فقط، بل إن هناك أشياء أخرى مطلوبة من ترامب تنفيذها وإلا سيتوعده مجلس إدارة العالم، كما وصفه.

وقال توفيق عكاشة، في تغريدة له عبر منصة "أكس": "ترامب أمامه خياران إما التنفيذ وإما الوعيد من مجلس الإدارة وليست غزة وحدها هى التنفيذ معها أشياء كثيرة أخرى".



جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الخميس الماضي، إنه يريد للولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، مع استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وعن خطة دونالد ترامب لغزة، قال ترامب أثناء زيارته لدولة قطر: "لدي تصورات جيدة جدًا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية. سأكون فخورًا لو امتلكت الولايات المتحدة غزة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

وجاءت تصريحات ترامب وسط غارات مكثفة من قبل إسرائيل على قطاع غزة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب، حيث طرح ترامب أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.

ترامب يعود لخطته بشأن غزة

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشار، أمس الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة الوضع في غزة، واصفًا أهل غزة بأنهم "يتضورون جوعا" في القطاع المحاصر، وذلك ما صرح به في زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، آخر محطة لزيارة ترامب للخليج، حيث قال: "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".

خطة ترامب للاستيلاء على غزة، فيتو



وأضاف دونالد ترامب أن "إدارته تعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف تخرج بحلول "جيدة جدًا"، مرجحًا اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع ترامب: "أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا".

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح ترامب رؤيته لمصير أتفاق غزة في الأيام المقبلة، حيث قال: "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في غزة لكنني أعتقد أننا أحدثنا تأثيرًا إيجابيًّا للغاية"، مضيفًا: "لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وشك الانتهاء ولا أحد يعرف ما سيحدث تاليًا"

ترامب يخطط لتهجير مليون فلسطيني إلى ليبيا

الغريب أن تقارير إعلامية أمريكية، كشفت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخطط لـتهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.

حلم ترامب لتهجير اهل غزة، فيتو



ونقلت شبكة "إن بى سي نيوز" الأمريكية، عن مصادر وصفتها مطلعة، يأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعمل على تنفيذ خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا بشكل دائم.

وكشف مصدران مطلعان لـ شبكة "إن بى سي نيوز" الأمريكية، عن تفاصيل خطة تهجير سكان غزة إلى ليبيا، ومسؤول أمريكي سابق، إن الخطة قيد دراسة جادة وناقشتها الإدارة الأمريكية مع القيادة الليبية.

وأشار المصدران الأمريكيان إلى أن إدارة ترامب، في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، قد تُفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، لكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الليبي.

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