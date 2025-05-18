الأحد 18 مايو 2025
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سياسة

شروط تسجيل الرهن العقاري في القانون

الرهن العقاري، فيتو
الرهن العقاري، فيتو

الرهن العقاري هو عقد قانوني يربط بين طرفين، المدين (الراهن) الذي يقدم عقاره كضمان لسداد التزاماته المالية، والدائن (المرتهن) الذي يملك حق استيفاء دينه من العقار المرهون إذا فشل المدين في السداد، ورغم أن العقار يظل ملكًا للمدين، لكن السؤال: هل يمكن تقييده قانونا بحيث لا يمكن التصرف فيه أم لا؟ 

ضوابط التعامل بـ «الرهن العقاري»

يعطي حق التصرف في العقار: يظل العقار المرهون ملكًا للراهن، ولكن مع وجود قيود قانونية تحمي حقوق الدائن.

ضمان سداد الديون: يمنح الرهن العقاري للدائن أولوية قانونية في تحصيل مستحقاته عند بيع العقار.

ضرورة التسجيل: يشترط القانون تسجيل الرهن العقاري في السجل العقاري ليكون نافذًا قانونيًا، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.

التأثير على المدين: لا يعني الرهن فقدان الملكية، لكنه يفرض قيودًا على التصرف في العقار حتى يتم سداد الالتزامات.

استخدامات الرهن العقاري

شراء العقارات: يحصل الأفراد على قروض بنكية لشراء منازلهم، مع رهن العقار كضمان.

تمويل المشاريع: يستخدم بعض رجال الأعمال العقارات كضمان للحصول على تمويل من البنوك.

شروط تسجيل الرهن العقاري

لتنفيذ عقد الرهن العقاري بشكل قانوني، يجب تسجيله في السجل العقاري لضمان حقوق جميع الأطراف. كما يشترط أن يكون كل من الراهن والمرتهن مؤهلين قانونيًا لإبرام العقود، مع ضرورة وضوح قيمة الدين وشروط السداد. علاوة على ذلك، لا يجوز للراهن التصرف بالعقار بطريقة تضر بحقوق الدائن.

قيود الرهن العقاري 

يكون الرهن العقاري مقيد قانونا بحيث لا يمكن التصرف فيه بحرية إلا وفقًا للشروط المتفق عليها، ويساعد الرهن العقاري الدائن، حيث يعطيه الحق في استيفاء دينه من قيمة العقار حال تعثر المدين عن السداد، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في المعاملات المالية الكبرى، وفي النهاية يعتبر الرهن العقاري أداة مالية فعالة، لكنه يحتاج إلى التزام دقيق بالشروط القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية.

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الرهن العقاري المرتهن العقار المرهون فشل المدين السداد

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