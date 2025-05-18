الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

الرئيس اللبناني جوزاف
الرئيس اللبناني جوزاف عون

يزور  الرئيس اللبناني "جوزاف عون" القاهرة غدا الإثنين لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

قمة مصرية لبنانية بالقاهرة

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس عون الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية.

تعزيز التعاون الاقتصادي يتصدر ملفات رئيس لبنان بالقاهرة

ومن المقرر أن يبحث مع الرئيس السيسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين إلى جانب مناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها.

الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

ومن المقرر أن يبحث الرئيس اللبناني في القاهرة  التطورات الإقليمية بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وتأتي في إطار جهود الرئيس اللبناني لتوطيد العلاقات مع الدول العربية حيث زا السعودية والكويت وقطر لحشد الدعم للبنان فضلا عن توجيه خلال الزيارة الشكره لمصر على دورها البارز ضمن اللجنة الخماسية الداعمة للبنان
 

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الرئيس اللبناني مصر لبنان بابا الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية

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