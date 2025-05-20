تعرف على غرامة عدم تحديث بيانات العمل في بطاقة الرقم القومي وفق القانون

حددت الحكومة بقرار من رئيس مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، ويتعرض الفرد لدفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراجها، وكيفية تحديث بيانات البطاقة الشخصية، بعد انتهاء فترة الصلاحية لاستخدامها والمحددة 7 سنوات منذ استخراجها، أو لإضافة بيانات جديدة تتعلق بالمؤهل أو الوظيفة أو محل الإقامة.

ونظرا لأهمية البطاقة الشخصية باعتبارها أحد الأوراق الرسمية التي يستلزم توافرها مع كل مواطن بلغ السن القانوني لاستخراجها، فرض قانون الأحوال المدنية العديد من الغرامات على كل حامل بطاقة تخلف عن تجديد وتحديث بيانته أو تعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

غرامات عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

ونص القانون على أنه في حالة إثبات عدم تحديث وتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد

ويتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية.

الوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

استمارة بطاقة الرقم القومي.

المستندات الدالة على إثبات الشخصية.

محل الإقامة.

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