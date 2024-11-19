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سياسة

قانون الأحوال المدنية، غرامة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومى،فيتو
بطاقة الرقم القومى،فيتو

يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
 

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي


فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
 

من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية

 

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
 

 

ألزم قانون الأحوال المدنية  كل من تنتهي بطاقته الشخصية استخراج بطاقة جديدة

 

وألزم قانون الأحوال المدنية  كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

قانون الاحوال المدنية السجل المدني بطاقة الرقم القومى تحديث بيانات البطاقة خطوات استخراج بدل تالف

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