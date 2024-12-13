الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من 5 جهات وشروط تغيير عنوان الإقامة

شروط تغيير العنوان
شروط تغيير العنوان في الرقم القومي، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، شروط إثبات عنوان إقامة جديدة في البطاقة الشخصية، وخطوات ومستندات استخراج الرقم القومي أون لاين، ومن السجلات المدنية التابعة لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وإجراءات ومستندات تجديدها، وذلك في التقرير التالي..

 

إجراءات تغيير عنوان الإقامة بالرقم القومي وإثباته.


- عقد تمليك لشقة أو منزل أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.


- تقديم أحد إيصالات المرافق باسم المواطن "كهرباء، مياه، غاز، تليفون"

 

 خطوات استخراج الرقم القومي خلال الإنترنت

 

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية من الرابط.


-الضغط على تصفح الخدمات، ومنها “الأحوال المدنية”.
 

-اختيار “بدل فاقد بطاقة الرقم القومي”، أو “بدل تالف بطاقة الرقم القومي”.
-الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
-تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الموبايل وكلمة المرور، أو الضغط على -“إنشاء حساب جديد”.
-كتابة المعلومات الشخصية.
-رفع المستندات المطلوبة بالنموذج الإلكتروني.
-تحديد وسيلة الدفع.
-تحديد طريقة استلام البطاقة.
 

طرق استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة جهات تتمثل في:
 

-ماكينات السجل المدني.
-مكاتب السجل المدني.
-البوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.
-منصة مصر الرقمية.
-السيارات المتنقلة في المحافظات التي تُقدم خدمات الأحوال المدنية.
-بعض المولات التجارية.

 خطوات تجديد البطاقة الشخصية من خلال فروع السجلات المدنية.

 

-شراء استمارة بطاقة رقم قومي.
-ملء خانات البيانات الشخصية في الاستمارة.
-ختم الاستمارة من السجل.
-إحضار أصل الأوراق المطلوبة.
-التوجه إلى مركز استخراج البطاقات لشخصية لتسليم الاستمارة والتصوير.
-الحصول على وصل لاستلام البطاقة الشخصية.
-التوجه إلى المصلحة التابع لها بعد 15 يومًا لاستلام البطاقة الشخصية.

 

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية.


-صورة وثيقة الزواج.
-صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية.
-صورة شهادة ميلاد.
-عقد إيجار أو تمليك مدون به محل السكن.
-إيصال "مياه، أو كهرباء، أو غاز، أو فاتورة  تليفون.
 

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