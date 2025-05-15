شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في فعاليات المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في دورته لعام ٢٠٢٥ تحت عنوان "تطوير التعليم والتحول لعصر الذكاء" والذى يعقد بمقاطعة هوبي بمدينة ووهان بوسط الصين.

رئيس جامعة بنها يشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بالصين

يأتى ذلك بحضور وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية خواي جين بنج، وأكثر من ١٠٠٠ مشارك من دول مختلفة حول العالم شكلت كافة أنواع المؤسسات التعليمية سواء للتعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي والشركات التي تعمل في مجال التعليم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إن مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بالصين تأتي في إطار دور جامعة بنها البارز في تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية، مؤكدا حرص جامعة بنها علي الانفتاح على العالم والجامعات الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي في كافة المجالات المختلفة، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي.

يذكر أن المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي يعقد في مدينة ووهان بوسط الصين، ويشارك في استضافة الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في الفترة من ١٤ إلى ١٦ مايو 2025 وزارة التعليم الصينية ولجنتها الوطنية لليونسكو والحكومة الشعبية لبلدية ووهان.

ويركز المؤتمر على قضايا مثل محو الأمية الرقمية للمعلمين، ورقمنة التعليم، والأخلاقيات الرقمية، والحوكمة الرقمية في التعليم والفرص والتحديات التي تواجه التعليم الرقمي.

ويهدف المؤتمر الذي سيُجسّد سمات الريادة، والعالمية، والشمولية، والاستمرارية في التعليم، إلى العمل مع الحكومات، والجامعات، والمدارس بأنواعها، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والشركات، وغيرها من الجهات المعنية بالتعليم، لاستكشاف ابتكارات التعليم الرقمي في جميع مراحل "التعليم - التعلم - الإدارة - التقييم - البحث"، بما يُسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما يهدف المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي إلى الاستجابة لمبادرات الأمم المتحدة بشأن التحول العالمي للتعليم، والدعوة إلى تضافر الجهود لتعزيز تطوير التعليم والتحول فيه في عصر الذكاء.

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