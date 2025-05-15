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الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية جامعة بنها، فيتو

واصلت جامعة بنها إطلاق قوافلها الطبية المتخصصة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإحدي المدارس بمدينة بنها.

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توقيع الكشف الطبى على 145حالة: جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع  مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق وتنظيم  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي ٩٥ حالة أطفال، و٥٠ حالة روماتيزم،  بإجمالي ١٤٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

 

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