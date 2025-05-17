المؤبد والمشدد للمتهمين بتعاطي المخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثاني والمشدد لمدة 15 عاما للمتهم الثالث والسجن لمدة عام للمتهم الرابع، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وحيازة حشيش مخدر بقصد التعاطي، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المؤبد والمشدد للمتهمين بتعاطي المخدرات بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "مهدي م ع" ٢٣ سنة - سائق ومقيم في منشبة عبد المنعم رياض - أول شبرا الخيمة، و"يوسف م ا ع" ١٧ سنة - سائق ومقيم في منشية عبد المنعم رياض - أول شبرا الخيمة، و"محمد ع ا م" السن ٢٣ سنة - سائق ومقيم في منشية عبد المنعم رياض - أول شبرا الخيمة، "أحمد ع ر أ" ١٩ سنة سائق ومقيم في: أم بيومي أول شبرا الخيمة، "زياد وم س" ٢٠ سنة - سائق - ومقيم في الشارع أحمد عرابي - أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١١٧٣٧ لسنة ٢٠٢٤ أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٩٩٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٧/١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثاني طفلا بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يجاوز عمره الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة، المتهمين من الأول علي الرابع المضمون:

حازوا جواهر معترة (هيروين indarale carbonamide، حشيش، ترامادول) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (مسدس) محدث صوت وذخائرة مخالفا للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

واستطرد أمر الإحالة أنهم أحرزوا جوهرًا مخدرا (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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