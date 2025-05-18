مصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة بالقليوبية

لقيت ربة منزل في العقد السادس من عمرها مصرعها بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إثر عودتها من الحقل وسط الأراضى الزراعية سقطت عليها نخلة عليها مما أدى لوفاتها فى الحال، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام باستقبال جثة عزة حسين النجار ٦٠ عاما توفيت بسبب سقوط نخلة عليها عقب عودتها من حقلها وسط الأراضى الزراعية بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أن الواقعة حدثت بسبب شدة الرياح التى تسبب في سقوط النخلة على المجنى عليها ووفاتها في الحال وكسر السيارة الصاج التي كانت تركبها لنصفين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

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