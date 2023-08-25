الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

أبرز 10 خدمات يقدمها الإنترنت البنكي للعملاء

الانترنت البنكي،
الانترنت البنكي، فيتو

تقدم العديد من البنوك خدمة الانترنت البنكي لعملائها بما يساهم في تحول نحو المزيد من العمل الرقمي وتسهيل الإجراءات الخدمات على العملاء.

خدمات يقدمها الانترنت البنكي 

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها الانترنت البنكي العديد والكثير من الأعمال المصرفية غير ان أبرز 10 خدمات يمكن العملاء تحقيقها من خلال خدمة الانترنت البنك ما يلي:

1- تحويل الأموال للبنوك المحلية.

2-التحويل خارج مصر.

3-سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

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4-التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

5-التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

6-فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات.

7-طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

8-طلب شيك مصرفي.

9-طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

10-إيقاف جميع البطاقات.

إلا أنه مع التوسع في خدمة الانترنت البنكي في العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية إلا أنه توجد إلى الآن بعض الخدمات التي لا يقدمها الانترنت البنكي وتتطلب ضرورة ذهاب العميل إلى البنك بنفسه.

 

خدمات لا يقدمها الانترنت البنكي

وقع راس تلك الخدمات التي لا يقدمها الانترنت البنكي في البنوك شراء أذون وسندات الخزانة والتي تتطلب إجراءات عديدة منها ضرورة ذهاب العميل الى فرع البنك بشخصه والبدء في اتمام عدد من الخطوات اللازمة لإتمام عملية الشراء.

 

الإنترنت والموبايل البنكي من بنك مصر 

ويقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.


الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في انترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

 

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

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