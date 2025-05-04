الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

سلطان عمان يزور الجزائر، ومسقط تكشف أهداف القمة مع تبون

الرئيس الجزائري يستقبل
الرئيس الجزائري يستقبل السلطان هيثم بن طارق، فيتو

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، سلطان عمان، هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى البلاد تستغرق يومين.

الرئيس الجزائري يستقبل السلطان هيثم بن طارق

وحرص الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على إقامة مراسم رسمية خلال استقبال سلطان عمان، هيثم بن طارق.

مراسم استقبال سلطان عمان فى الجزائر، فيتو
مراسم استقبال سلطان عمان فى الجزائر، فيتو

وجرت مراسم استقبال السلطان هيثم بن طارق، بمطار الجزائر الدولي، على وقع 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر، وتم الاستماع إلى النشيدين الوطنيين.

أهداف زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الجزائر

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تأتى الزيارة تلبيةً للدعوة التي تلقاها سلطان عمان، من الرئيس الجزائري، وتأكيدًا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون على مختلف الأصعدة، وفتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة لـ سلطنة عمان والجزائر.

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